В МИД Франции предупредили о рисках конфликта из-за ядерной программы Ирана

Во Франции заявили, что собираются добиться заключения оглашения по ядерной программе Ирана, без которого фактически неизбежен военный конфликт в регионе. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о том, что Париж собирается добиться заключения соглашения по ядерной программе Ирана, так как без него военного конфликта в регионе не избежать. Именно достижение соглашения является приоритетной задачей.

По словам Барро, сейчас имеется лишь несколько месяцев, пока срок действия текущего соглашения (заключенного 10 лет назад) истекает, и в том случае, если соглашения не удастся достичь, военная конфронтация будет неизбежной.

Напомним, что ранее в Пентагоне допустили, что Иран может угрожать существованию Америки.