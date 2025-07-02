В МИД призвали россиян, которые находятся в Азербайджане, соблюдать осторожность

В МИД России призвали российских граждан, которые на данный момент находятся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на рекомендацию от департамента ДСКЦ МИД России в среду.

В сообщении говорится о том, что тех россиян, которые находятся в республике, просят быть максимально осторожными и внимательными. Также стоит задуматься и о возможных поездках в Азербайджан — а точнее, решить, стоит ли рисковать в складывающихся условиях.

Напомним, что 1 июля в Баку были арестованы восемь россиян, среди которых есть и журналисты. По версии азербайджанской стороны, задержанные так или иначе связаны с транзитом наркотиков из Ирана и кибермошенничествами.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане начались облавы на русских туристов: их ищут по отелям силовики.