В МИД РФ обещали ответить на незаконный 13-й пакет санкций ЕС

Министерство иностранных дел РФ сделало объявление на фоне введенных Евросоюзом санкций против страны. Это уже 13-й пакет с европейской стороны.

В МИД России уверены, что попытки надавить на страну санкциями бессмысленны, и не приведут к заветному результату. Сам пакет ограничений со стороны ЕС посчитали незаконным, так как он нарушает международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

«23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный «пакет». Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в санкции ЕС вошли более сотни физических лиц, и почти 90 юридических. Подверглись ограничениям компании из Сербии, Индии, Китая, Шри-Ланки, Турции, Таиланда и Казахстана.

Вместе с этим США включили в пакет 500 санкций. Туда в очередной раз попала платежная система «Мир» и новые российские банки.