В МИД РФ прокомментировали учения НАТО у границ России

В интервью РИА Новости дипломат заявил, что такие шаги увеличивают риски военных инцидентов, но ими не запугать Россию.

«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что у России есть все возможности для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Кроме того, по мнению замминистра иностранных дел, учения НАТО демонстрируют факто того, что альянс готов возвращаться к схемам ведения холодной войны, которая направлена на конфронтацию с РФ.

В учениях Steadfast Defender-2024 примут участие порядка 90 тысяч военных НАТО, куда входит 31 государство. Отмечалось также, что в маневрах будут задействованы до 500 единиц военных самолетов и до 50 единиц кораблей.

Накануне немецкая газета Bild, ссылаясь на некий «секретный документ» бундесвера сообщила, что ФРГ готовится к столкновению НАТО с РФ. В этом документе был назван год, когда этот конфликт произойдет. Сообщалось, что сценарий предусматривает развязку противостояния в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев назвал учения НАТО проявлением готовности к войне с Россией.