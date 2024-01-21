В МИД РФ прокомментировали учения НАТО у границ России
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предстоящие учения НАТО в Европе, которые носят название Steadfast Defender («Стойкий защитник»).
В интервью РИА Новости дипломат заявил, что такие шаги увеличивают риски военных инцидентов, но ими не запугать Россию.
«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», — сказал Грушко.
Он подчеркнул, что у России есть все возможности для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Кроме того, по мнению замминистра иностранных дел, учения НАТО демонстрируют факто того, что альянс готов возвращаться к схемам ведения холодной войны, которая направлена на конфронтацию с РФ.
В учениях Steadfast Defender-2024 примут участие порядка 90 тысяч военных НАТО, куда входит 31 государство. Отмечалось также, что в маневрах будут задействованы до 500 единиц военных самолетов и до 50 единиц кораблей.
Накануне немецкая газета Bild, ссылаясь на некий «секретный документ» бундесвера сообщила, что ФРГ готовится к столкновению НАТО с РФ. В этом документе был назван год, когда этот конфликт произойдет. Сообщалось, что сценарий предусматривает развязку противостояния в 2025 году.
Ранее мы сообщали, что депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев назвал учения НАТО проявлением готовности к войне с Россией.