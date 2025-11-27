Подразделения Вооруженных сил Украины оказались на грани потери Гуляйполя в Запорожской области. По данным аналитиков, критическая ситуация возникла после отступления украинских войск из соседних населенных пунктов.

Аналитический портал Deep State сообщил, что Вооруженные силы Украины были в шаге от утраты контроля над Гуляйполем. По информации издания, тяжелейшая ситуация сложилась для ВСУ после потери Полтавки и Успеновки, что позволило российским подразделениям развить наступление.

В своих телеграм-каналах аналитики указали, что отход украинских частей сопровождался неразберихой и случаями самовольного оставления позиций. В хаосе отступления были зафиксированы инциденты так называемого дружественного огня, когда военнослужащие по ошибке открывали огонь по своим. Эта нестабильная обстановка создала прямую угрозу окружения и полной потери Гуляйполя, который остается ключевым опорным пунктом в этом секторе фронта.

