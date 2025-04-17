МИД талибов приветствовал приостановку запрета на деятельность движения в России

Глава Министерства иностранных дел (МИД) движения «Талибан», которое является официальной властью в Афганистане, Амир Хан Моттаки приветствовал решение Верховного суда РФ приостановить запрет на деятельность организации. В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил , что такие шаги Москвы создают благоприятные условия для развития двусторонних отношений между странами.

В четверг, 17 апреля, Верховный суд РФ принял решение отменить запрет на деятельность «Талибана» в России. Также Генеральная прокуратура РФ подтвердила исключение этого движения из списка террористов.

«За последние четыре года российско-афганские связи развивались буквально с каждым днем, с каждой неделей и месяцем. Возрастало доверие, развивалась торговля, и эта тенденция будет только продолжаться», — сказал Моттаки.

Он также выразил уверенность, что эта положительная тенденция будет продолжаться, открывая новые возможности для сотрудничества в различных сферах.

В комментарии ТАСС официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид охарактеризовал решение Москвы как ключевой шаг для будущих отношений с Россией. Он выразил уверенность в том, что стороны смогут развивать партнерство в экономической и дипломатической сферах.

Ранее руководитель политбюро «Талибана» в Катаре и посол Афганистана в стране Сухель Шахин прокомментировал решение Верховного суда об отмене на деятельность движения в РФ.