В «Талибане» выступили с заявлением после решения Верховного суда о приостановке запрета

Члены движения «Талибан» отреагировали на решение Верховного суда РФ, согласно которому был приостановлен запрет на его деятельность в России. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на руководителя политбюро «Талибана» в Катаре и посла Афганистана в данной стране Сухеля Шахина.

Принятое Верховным судом решение Шахин назвал рациональным и очень нужным для расширения взаимодействия и укрепления отношений между государствами. Он также заявил, что России и Афганистану надо устранить имеющиеся на их пути препятствия и сообщил о необходимости двигаться вперед, чтобы определить направления сотрудничества и принять практические меры.

«Я рассчитываю, что предстоящие годы станут свидетелями хороших отношений между двумя странами и развития сотрудничества», — подчеркнул руководитель политбюро «Талибана».

Ранее стало известно, что запрет на деятельность «Талибана» в России был приостановлен по иску Генеральной прокуратуры и теперь движение не числится в перечне террористических организаций.