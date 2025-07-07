Оппозиционный депутат молдавского парламента Василий Боля заявил, что проевропейский курс властей привел к разрыву связей с Россией и странами СНГ. По его словам, Кишиневу срочно нужно восстановить дипломатические каналы, чтобы не повторить «украинский сценарий». Об этом сообщает РИА Новости.

Внешняя политика правящей партии «Действие и солидарность» оставила Молдавию без важных партнеров на Востоке, считает депутат от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля. В своем телеграм-канале он отметил, что страна потеряла контакты не только с Россией, но и с другими государствами СНГ, что больно ударило по сотням тысяч молдаван, работающих за границей.

Боля призвал срочно возобновить работу межправительственных комиссий и парламентских групп дружбы, подчеркнув, что Молдавии нужна взвешенная политика, а не конфронтация. По его мнению, нынешние власти неспособны наладить отношения с Востоком, поскольку «управляются из Брюсселя и Вашингтона».

Отношения между Москвой и Кишиневом резко ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая делает ставку на сближение с ЕС. В Кремле неоднократно заявляли, что Молдавия сознательно превращается в недружественное государство, хотя Россия готова к диалогу. В МИД РФ призывали Кишинев прекратить антироссийскую риторику, чтобы не лишать граждан возможности поддерживать связи с исторической родиной.

Ранее стало известно, что Брюссель начал финансировать Молдавию.