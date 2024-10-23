Заместитель посла Великобритании в России Том Додд агрессивно повел себя по отношению к российским журналистам в аэропорту Внуково, сообщил SHOT.

Накануне в Москву прибыли Кристофер Аллан, руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD), и его заместитель Лоррейн Фасси, сопровождаемые Доддом.

На месте также работали российские журналисты, которые стремились задать вопросы дипломатам. Однако вместо этого Додд сначала отобрал идентификационный бейдж у одного из журналистов, а затем толкнул девушку с микрофоном, которая пыталась задать ему вопрос.

Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в российскую столицу для проверки функционирования Посольства Великобритании в России на фоне скандала, связанного с лишением аккредитации шести сотрудников дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что группу военных инструкторов из Великобритании могут отправить на запад Украины для обучения местных солдат.

По информации, разговор идет о небольшой группе военных, которым предстоит заняться интенсивной базовой подготовкой новобранцев перед отправкой последних на фронт.

Кроме того, утром 23 октября российские военнослужащие обнаружили в освобожденной в ДНР Михайловке британских наемников, которые остались на опорном пункте.

Как отмечалось, подготовка противника на этом участке фронта была серьезной. В каждой посадке выявлены окопы, блиндажи и соединительные ходы.