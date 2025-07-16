Во Владимирской области в реке Клязьме утонула вся семья

Во Владимирской области в реке Клязьме утонули муж, жена и их совершеннолетний сын — тела обнаружили в течение нескольких дней после трагедии. Об этом сообщило РИА Новости.

Трагедия произошла 13 июля рядом с деревней Крутово в Петушинском районе. В тот же день рыбак обнаружил тело мужчины, а спустя два дня спасатели нашли женщину и их сына 1992 года рождения. Поисковые работы велись сотрудниками собинской спасательной станции на протяжении трех дней.

Причины произошедшего пока не установлены — Следственный комитет проводит проверку. Трагедия стала очередным печальным напоминанием об опасности купания в необорудованных местах. Только за последний месяц в России зафиксировано несколько случаев гибели людей на воде, что заставляет спасателей вновь призывать граждан к осторожности.

Ранее стало известно, что москвичи массово гибнут на водоемах в попытках спастись от аномальной жары.