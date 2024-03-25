В Ростовской области за ночь сбили 11 беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило об одиннадцати сбитых вражеских беспилотниках в небе над Ростовской областью. Информацию об этом ведомство опубликовало в своих соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 25 марта. Дроны были ликвидированы российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ начали терроризировать мирных жителей. По его словам, украинские военные целенаправленно пускают дроны и бьют по гражданской инфраструктуре.

23 марта Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области сбили украинский беспилотник. В ночь на 24 марта украинская армия предприняла попытку атаковать Севастополь, выпустив по городу более 10 ракет. Отработала система противовоздушной обороны. В результате падения осколков ранение получил ребенок.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего под удар попадают территории Белгородской, Курской и Брянской областях. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.