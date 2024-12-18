В офисе Зеленского оценили вероятность ввода западных войск на Украину

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ввод западных войск на территорию страны в ближайшей перспективе маловероятен, хотя обсуждения по этому поводу продолжаются. Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

По словам Подоляка, такие дискуссии проходят в «тяжелом климате» и требуют внимательного подхода.

Ранее в Москве заявляли, что появление иностранных военных контингентов на Украине может привести к негативным последствиям, которые будет трудно исправить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что некоторые страны-участницы обсуждения осознают потенциальные опасности такого шага.

Несмотря на это, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выразила мнение о возможности отправки войск на Украину в рамках усилий по прекращению огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о готовности отправить военных инструкторов в Украину и собрать коалицию государств для этой цели, но эта инициатива столкнулась с «прохладным» принятием со стороны союзников Франции по НАТО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европа может отправить на Украину до 100 тысяч военных. Отмечалось, что европейские чиновники обсуждают возможную отправку военных и контингента под эгидой ООН на Украину.