Глава ЕК призвала европейцев бороться, как украинцы

В ходе пленарной сессии Европейского парламента руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании возглавить борьбу ЕС «за демократию», а еще пообещала этому поколению европейцев противоборство, аналогичное тому, которое ведут украинцы. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявила чиновница, нынешнее поколение жителей Европы вновь должно бороться за свободу и суверенитет, а также поставила в пример события на Украине. Кроме того, она сообщила о необходимости увеличивать траты на оборону.

«Нам нужен единый оборонный рынок. Нам нужно укрепить оборонно-промышленную базу», — Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось о том, что глава Еврокомиссии якобы спасла жизнь пассажиру самолета.