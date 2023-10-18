В Палестине заявили, что мир равнодушен к жертвам в секторе Газа

По словам аль-Малики, в мире лишь подсчитывают количество жертв израильских атак в секторе Газа, при этом делается это равнодушно и без лишних эмоций. Также министр призвал остановить агрессивную политику Израиля по созданию новых поселений, а также прекратить жестокую войну.

Рияд аль-Малика уточнил, что мировое сообщество, несмотря на огромное количество жертв, не заинтересовано в том, чтобы конфликт в секторе Газа был разрешен мирно.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».