В Париже по инициативе главы киевского режима Владимира Зеленского началась встреча международной коалиции союзников Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Участники обсуждали ключевые вопросы, касающиеся продолжения устойчивой поддержки украинского государства, включая меры по усилению украинской армии и развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Параллельно с вопросами усиления обороны, в повестке дня также стояла тема мирного урегулирования конфликта. Участники встречи рассмотрели возможные механизмы для реализации приостановки боевых действий.

Перед началом мероприятия Зеленский провел встречи с несколькими лидерами европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Стоит отметить, что именно Франция и Великобритания выступают в качестве соорганизаторов встречи, которая обозначена как «коалиция желающих».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разместить на Украине войска коалиции без статуса миротворцев.