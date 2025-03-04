В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине

Отправка военной помощи Киеву была поставлена на паузу, такое заявление было сделано одним из представителей Пентагона. Его слова привел ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что по решению Белого дома была приостановлена отправка военной помощи Украине. Это сделано для того, чтобы заставить Киев задуматься о запуске мирных переговоров. Теперь эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — указали журналистам в пресс-службе Пентагона.

Ранее Трамп заявил, что не отказался от идеи заключить с Украиной сделку по редкоземельным металлам. На вопрос о том, правда ли, что после скандала с Зеленским сделка по полезным ресурсам с Украиной «мертва», американский лидер ответил, что он так не думает.