Власти Украины не предупреждали Штаты о том, что собираются совершить атаку российской территории, в частности, по Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге, пишет ТАСС в понедельник, 13 августа.

По словам Райдера, Киев заранее не информировал своих американских союзников. При этом, данную вылазку Пентагон теперь активно обсуждает с украинцами, а также проводит консультации. В Пентагоне отметили, что такая политика — то, что совершает Киев в Курской области — соответствует политике США в целом.

Напомним, что Курская область была атакована Украиной 6 августа. До сих пор там идут серьезные бои, по последним данным, в результате вражеской атаки погибли 12 мирных граждан, а также ранен 121 человек. Ранее сообщалось, что что в Курской области отсутствует сплошная линия фронта, подробнее в материале.