В Польше призвали бойкотировать Tesla после слов Маска о нацистах

Ранее Маск, выступая 25 января на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD) в онлайн-формате, заявил, что Германия уделяет слишком много внимания чувству вины за свое историческое прошлое. По мнению американского бизнесмена, современные немцы не обязаны чувствовать себя виноватыми за преступления нацистов.

Нитрас, комментируя сказанное, заявил, что ни один нормальный поляк не должен больше после такого покупать продукцию Tesla. Он подчеркнул, что Маск, по всей видимости, не осознает угрозу возрождения фашизма, с которой сталкиваются жители Европы.

«Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — сказал Нитрас.

Кроме того, министр выразил надежду на то, что заявления Маска негативно скажутся на поддержке крайне правой политической партии «Альтернатива для Германии» (AFD), подчеркнув, что никто не хочет, чтобы посторонние лица вмешивались в внутренние дела страны.

Ранее слова Илона Маска о нацистах также осудил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что заявление американского бизнесмена прозвучало «слишком знакомо и зловеще».

В последнее время поведение Илона Маска вызывает широкое обсуждение в политических кругах, особенно после его жеста на инаугурации президента США Дональда Трампа. В конце своей речи Маск показал жест, напоминающий нацистское приветствие, которое использовали немцы во время Второй мировой войны.

Как ранее отметила политический эксперт Аксинья Гурьянова, провокации, которые сейчас исходят от Маска, свидетельствуют о новой политической реальности в США. По ее словам, такое поведение бизнесмена может нанести ему серьезный репутационный урон.