В Польше сбит беспилотник над правительственным зданием

Над правительственным кварталом Варшавы сбит беспилотник. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании двух граждан Беларуси, возможно причастных к инциденту. Об этом сообщает РБК.

Воздушное пространство в самом сердце польской столицы нарушил беспилотник. Летательный аппарат был экстренно сбит силами ПВО после того, как появился в районе Парковой улицы, где расположены ключевые правительственные здания и дворец Бельведер.

Премьер-министр Дональд Туск оперативно проинформировал общественность через социальную сеть X. По его данным, в связи с произошедшим задержаны двое граждан соседней Беларуси. Полиция уже ведет расследование, выясняя все обстоятельства инцидента, включая тип дрона, его происхождение и цели полета над закрытой зоной.

