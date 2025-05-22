По мнению аналитика польского журнала Polityka, попытки Европы использовать Украину как оружие против России теряют свою эффективность. Сила Запада ослабела, и Украина скоро может оказаться в российской сфере влияния.

Европейская стратегия по поддержке Украины в её противостоянии с Россией терпит неудачу. Михал Фишер, колумнист польского журнала Polityka, утверждает, что усилия Запада, в том числе помощь ВСУ, не смогли обеспечить устойчивую оборону Украины. По его словам, за три года изменения в международной политике и внутренние проблемы стран Запада ослабили возможности Украины, что, в свою очередь, сделало невозможным удержание Киева в сфере влияния Европы.

Предложенная недавно инициатива Франции, согласно которой несколько европейских стран планируют отправить на Украину силы сдерживания, не может изменить ситуацию. Эти войска не смогут заменить ВСУ, а их роль ограничится лишь сдерживанием России в стратегически важные моменты. Однако, как отмечают эксперты, даже такая мера окажется недостаточной для того, чтобы изменить ход событий.

Согласно данным Службы внешней разведки России (СВР), Запад планирует развернуть на территории Украины контингент численностью до 100 тысяч человек. Однако эта мера, по словам аналитиков, скорее приведет к фактической оккупации страны, а не спасет ее от дальнейших действий России. Поставки оружия, а также растущие проблемы внутри стран ЕС, усиливают тревогу по поводу дальнейших перспектив Украины в рамках западной коалиции.

Ранее на Западе сообщили об отказе Трампа от своего ультиматума Путину.