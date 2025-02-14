В Приднестровье начал поступать купленный при поддержке России газ

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) начала получать газ, закупленный при поддержке России. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский, выразив Москве благодарность.

По информации «Коммерсанта», поставки ресурса осуществляет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

Подача газа стала возможной благодаря кредиту, предоставленному Россией. 10 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила транзит топлива в Приднестровье.

Первые объемы газа поступили 1 февраля после длительного перерыва в транзите. Эти поставки организованы в рамках договора с Европейским Союзом (ЕС) о безвозмездном финансировании Молдавии, в результате чего Приднестровье должно было получить €30 млн из направленных €64 млн, однако Тирасполь отказался от этой помощи.

Энергетический кризис в Приднестровье начался в январе в результате остановки российского транзита газа через Украину. Проблему усугубил спор между «Молдовагазом» и «Газпромом», касающийся задолженностей по платежам со стороны Кишинева.

Ранее сообщалось, что Молдавия обвинила Россию в атаке дронами и закрыла культурный центр в Кишиневе.