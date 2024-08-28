В прокуратуре сообщили, что не допрашивали Дурова по делу о насилии над ребенком

Следователи не допрашивали основателя Telegram Павла Дурова по делу о насилии над собственным ребенком. Об этом ТАСС сообщил источник в парижской прокуратуре.

«[Это дело] не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», — сказал собеседник агентства.

Ранее издание Agence France-Presse (AFP) сообщило, ссылаясь на источник, что в отношении Дурова началась проверка со стороны службы защиты несовершеннолетних (OFMIN) Национальной полиции Франции.

Накануне Forbes сообщил, что в Швейцарии против Дурова подали иск о том, что он применил насилие к своему ребенку. Отмечалось, что истцом выступила женщина, которая называет себя матерью его троих детей.

По информации источника, инцидент мог произойти в Париже, где Дуров ранее проживал с этой женщиной и детьми, в 2023 году.

Дурова арестовали в Париже после того, как он прилетел из Азербайджана. Это произошло 24 августа. Основателя популярного мессенджера обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями, в связи с чем его могут признать соучастником 12 противоправных действий, совершаемых через Telegram. Среди них распространение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что в Париже у здания суда, где рассматривают дело Дурова, собрались первые пикеты. Среди протестующих заметили россиян.