В работе многих интернет-ресурсов Курской области произошел массовый сбой

Перебои наблюдаются в работе многих интернет-ресурсов Курской области. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что причиной является массовая DDoS-атака, передало РИА Новости .

В ведомстве отметили, что на данный момент специалисты министерства цифрового развития и связи региона занимаются восстановлением сервисом.

DDoS-атака представляет собой вид кибератаки, задача которой заключается в том, чтобы сделать целевой сервер, услугу или сеть недоступными для пользователей. Это достигается путем перегрузки целевого ресурса множеством запросов, которые поступают одновременно из множества источников.

Из-за атаки 6 августа со стороны ВСУ на Курскую область в регионе обстановка остается небезопасной. Из города Суджа проводится эвакуация населения в связи с непрекращающимися обстрелами.

Во вторник украинские боевики открыли огонь по российскому региону, незаконно вторгнувшись на территорию Курской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, всего в операции участвовали 300 боевиков ВСУ.

Позже глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что у границ РФ скапливалось порядка тысячи украинских военных, которые намеревались захватить несколько населенных пунктов в Курской области. По словам главы Генштаба, за два дня боевики лишились 315 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что 17 священнослужителей эвакуировали из мужского храма возле Суджа, который непрерывно обстреливали ВСУ.