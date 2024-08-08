Священнослужителей, укрывавшихся в монастыре в Курской области, эвакуировали

Священнослужителей, которые прятались в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, расположенном недалеко от Суджа в Курской области, эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба Курской епархии.

Всего из монастыря удалось вывести 17 человек. В пресс-службе уточнили, что один человек погиб из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

7 августа стало известно, что в Свято-Николаевском Белогорском монастыре от постоянных обстрелов со стороны Украины прячутся люди. Сначала сообщалось о 15 священнослужителей, позже стало известно о 17.

В Курской епархии сообщили, что в результате атаки ВСУ были разрушены и сожжены готовящийся к освящению построенный монастырский собор, второй Покровский храм. Кроме того, были повреждены монашеские корпуса и постройки обители.

Утром 6 августа боевики ВСУ предприняли попытку незаконно прорваться на территорию РФ. В Министерство обороны России сообщили, что украинские военные сосредоточили для этих целей порядка 300 бойцов личного состава.

Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в составе около 1000 военнослужащих намеревались зайти на территорию Курской области и захватить несколько населенных пунктов.

В связи с обострением обстановки в Курской области президент России Владимир Путин созвал ведущих лиц военной отрасли России для обсуждения ситуации.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на курском направлении более 600 военнослужащих.