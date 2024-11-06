Жители Киева восприняли победу Трампа на выборах «с ужасом»

Многие украинцы, уточняет СМИ, просто никак не стали комментировать победу Трампа на выборах, а из тех, кто все же согласился поговорить с журналистами, большая час выразила ужас и даже скепсис в отношении дальнейшей ситуации с помощью стране. Есть и те, кто заявил, что Украина должна не за выборами за океаном следить, а, в первую очередь, думать о своей внутренней политике.

При этом, жители Киева не уверены, что Трамп сможет остановить украинский конфликт. Лишь небольшая часть граждан заявила, что победа Трампа может принести положительный для Украины результат. Напомним, ранее политолог рассказал, как могут складываться отношения России и США после победы Трампа.