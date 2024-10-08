В России призвали Аргентину к признанию геноцида советского народа

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выступил с призывом к Аргентине и мировому сообществу признать действия нацистской Германии против СССР актами геноцида.

В своей статье для аргентинских изданий информационной сети Perfil дипломат подчеркнул масштаб трагедии, постигшей советский народ во время Второй мировой войны, указав на гибель более 27 миллионов человек, большинство из которых составляло мирное население.

Феоктистов выразил разочарование отсутствием официального признания геноцида со стороны Германии, отметив тенденцию современных немецких властей к дистанцированию от негативного наследия нацистского периода. Он подверг критике позицию Германии, голосовавшей против резолюций ООН, осуждающих героизацию нацизма.

Посол охарактеризовал отказ Германии признать геноцид советских народов как абсурдный и оскорбительный для потомков жертв нацизма. Он также осудил попытки уравнять ответственность Германии и СССР за начало войны.

Феоктистов призвал использовать приближающееся 80-летие Победы над нацизмом как повод для международного признания геноцида советских народов, подчеркнув, что это необходимо для восстановления исторической справедливости и окончательного осуждения идеологии расового превосходства.

Ранее стало известно о том, что Лукашенко заявил о силе исторического единства народов СНГ.