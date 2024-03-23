В Самарской области объявлен траур в связи с трагедией в «Крокусе»

Двухдневный траур объявлен в Самарской области в связи с терактом в Красногорске. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Азаров.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области были отменены все массовые развлекательные мероприятия. Также об отмене мероприятий сообщили в Крыму, Севастополе, Липецке, Москве, Московской области.

Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области, двухдневный — в Калининградской области.

22 марта неизвестные ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл», где открыли стрельбу по людям. Террористы стреляли в упор без разбора. Первыми были убиты охранники, которые находились у входа.

В этот день на сцене выступала рок-группа «Пикник». Трагедия случилась за 10 минут до выхода музыкантов. В интервью РБК директор коллектива Юрий Чернышевский заявил, что с одним из солистов до сих пор не удалось выйти на связь.

По официальным данным Следственного комитета РФ, количество погибших возросло до 115 человек. СМИ сообщают, что число погибших больше — от 140 до 150 человек.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.