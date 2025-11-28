В Сети вспоминают, как Зеленский в начале своей политической карьеры хвалил Ермака

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о перезагрузке офиса президента Украины после ухода Андрея Ермака с поста руководителя.

В Сети нашли отрывок одного из интервью Зеленского, в котором он называл своего товарища «реальным менеджером» и «патриотом Украины», а также обещал в случае чего завершить политическую карьеру вместе с ним.

«Господин Ермак реальный мощный менеджер, а не "бла-бла-бла", а реальный патриот Украины, который очень много работает. 24 на 7, только ради Украины. Он пришел со мной, он уйдет со мной», — говорил Зеленский.

28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в резиденции. Следственные мероприятия связаны с расследованием коррупционного дела «Мидас» о возможных злоупотреблениях в схеме с бизнесменом Тимуром Миндичем, сбежавшим из страны.

НАБУ предполагает возможную причастность Ермака к получению преимуществ при приобретении недвижимости в элитном жилом комплексе «Династия». Строительство этого ЖК связывают с бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым.

Ермак возглавил Офис президента в начале 2020 года, и к его отставке давно призывали представители украинского парламента, включая некоторых членов правящей партии «Слуга народа».

Ранее газета The Guardian раскрыла истинную причину отставки Андрея Ермака.