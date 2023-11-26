В Смоленской области сообщили о подавлении атаки беспилотников

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подавлении в Смоленске атаки беспилотников. По его информации, пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», – написал Анюхин в своих соцсетях.

Глава области уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении массовой атаки беспилотников. По информации ведомства, в нескольких регионах страны были сбиты вражеские дроны. Речь идет о Московской, Калужской, Тульской и Брянской областях.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотники, ликвидированные ПВО, направлялись в сторону Москвы. БПЛА были замечены в разных районах Подмосковья – в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске.

По информации главы Московской области Андрея Воробьева, в результате падения обломков дронов были зафиксированы повреждения.

ВСУ регулярно направляют в сторону РФ беспилотники. Минобороны РФ регулярно сообщает о ликвидации БПЛА с помощью ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в некоторых регионах России установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях, а также о Республике Крым и Севастополе.