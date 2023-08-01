В Совфеде назвали попытки ВСУ атаковать Москву слабостью

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал попытки киевского режима атаковать Москву и Черноморский флот. В своих соцсетях он назвал такие действия показателем слабости.

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли попытку вновь атаковать объекты в Москве. По информации Министерства обороны РФ, в небе над Одинцовским и Нарофоминским районами Подмосковья было уничтожено два беспилотника, еще один – подавлен с помощью РЭБ. Его обломки упали на территории «Москва-Сити».

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать с помощью надводных беспилотников корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые находились в 340 км юго-западнее Севастополя.

«Ставка на терроризм – бесспорный показатель слабости военной составляющей киевского режима и бесперспективности для ВСУ реальной ситуации на поле боя», – написал сенатор Карасин.

Он подчеркнул, что такие «выходки» Украины только приближают «конец Зеленского».

Атака на Москву – уже шестая за три месяца. Ранее, 30 июля, ВСУ также предприняли попытку атаковать БПЛА столицу. Несколько дронов были направлены в сторону «Москва-сити». В результате взрыва в одном из зданий квартала были выбиты окна. Жертв и пострадавших нет.

ВСУ чаще стали использовать беспилотники для атак по мирным российским регионам. О работе российской системы ПВО регулярно сообщают в Крыму, Брянской и Курской областях.