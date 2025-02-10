В Совфеде посоветовали Украине вслед за углем и золотом продать небо и воздух

После того как Украина, возможно, заключит сделку с США о продаже редких ресурсов, она может начать продавать даже воздух. Об этом сообщил Григорий Карасин, глава Комитета Совета Федерации по международным делам, в своем аккаунте в соцсетях.

Напоминаем, что Владимир Зеленский, чьи полномочия на посту президента истекли 20 мая 2024 года, предложил Соединенным Штатам редкие ресурсы в обмен на обеспечение безопасности. 4 февраля Дональд Трамп сообщил, что США рассчитывают на получение от Украины гарантий поставок редкоземельных металлов в обмен на военную и денежную поддержку.

«Не понимаю, неужели украинцы скопом готовы продаться всей страной в зависимость на все времена? И, кстати, нет ли дальнейших планов продажи украинского неба и воздуха?» — написал Карасин.

Ранее требование США поставлять ей украинские металлы раскритиковал немецкий канцлер Олаф Шольц. По его мнению, это стало слишком эгоистичным заявлением со стороны Трампа. Украине самой понадобятся ее ресурсы, чтобы восстанавливать территорию страны после завершения боевых действий.