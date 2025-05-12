В Совфеде высмеяли желание Зеленского приехать в Стамбул

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев резко отреагировал на планы главы киевского режима Владимира Зеленского прибыть в Стамбул для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В эфире телеканала «Россия 24» он обвинил нелегитимного украинского лидера в «комедиантстве и спектакле», подчеркнув, что такие переговоры на самом высоком уровне в нынешних условиях не могут проводиться импровизированно.

Косачев отметил, что подобные встречи требуют тщательной подготовки, напомнив о неудачном обмене мнениями Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в феврале.

«Зеленскому сейчас не нужна встреча с президентом России, он, скорее, должен бояться ее. И я уверен, что он ее боится, потому что у него, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, как называется, нет никаких козырей, это правда так, Зеленский находится в отвратительной ситуации», — сказал Косачев.

Вице-спикер Совфеда отметил, что Турция, ранее выступавшая посредником в украинском конфликте, вновь демонстрирует готовность к диалогу и выбор российского лидера не зря пал на Стамбул в качестве переговорной площадки.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине начать прямой диалог без предварительных условий, отметив необходимость такого подхода для поиска общего языка.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский попросил нового папу римского посетить Украину.