В США и Израиле не знают число жертв при атаке больницы в Газе

Офицер ВВС США заявил, что ни Вашингтон, ни Тель-Авив не знают точное число жертв, которые погибли во время удара по больнице в секторе Газа. Об этом 18 октября пишет РИА Новости .

По данным издания, в Штатах и вовсе заявили, что жертв не больше нескольких десятков, и, соответственно, ХАМАС преувеличивает данные. Офицер уверен, что палестинское движение ХАМАС лжет.

Напомним, что накануне ракета попала в баптистскую больницу в Газе. По официальным данным Минздрава, погибло не меньше 500 человек.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».