Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о том, что Франции следовало бы вспомнить о том, благодаря кому жители Франции не говорят по-немецки. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, ранее член Европарламента от Франции предложил вернуть статую Свободы во Францию только потому, что Штаты сейчас «далеко отошли от идеи демократии и заняли сторону тиранов». На это отреагировала Левитт.

Политик отметила, что стоит вспомнить о том, какую роль сыграли США в антигитлеровской коалиции и что благодаря Штатам в том числе жители Франции не говорят по-немецки сейчас.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сравнил и рассказал о том, как за четверть века изменились жизни жителей России и США.