В США обсудили поправки, которые дают сыну Трампа шанс возглавить страну

Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на опрос от компании JL Partners. На данный момент Бэррону Трампу 18 лет, и, согласно текущим законам США, баллотироваться в президенты он сможет только по достижении 35-летнего возраста.

При этом 38% респондентов от республиканцев высказались против возрастных поправок в конституцию, а еще 22% не стали высказывать свое мнение по этому вопросу. В любом случае, если рассматривать всех респондентов с разными политическими взглядами, то 42% всех избирателей высказались против данной инициативы.

Ранее стало известно, что Трамп обвинил Трюдо в политизации разногласий с США ради сохранения власти.