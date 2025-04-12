«Они же все говорят, что Россия вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят. Только вот все немного иначе", — сказал он.

Дэвис напомнил, что западные обозреватели выпустили сотни публикаций, в которых заявляли о сокращении численности российской армии, о том, что у РФ заканчивается оружие, танки, ракеты и т.д. Однако эта информация не подтвердилась.

До этого Дэвис сравнил поведение Зеленского с поведением куклы-марионетки: сначала он выражает желание заключить соглашение по редкоземельным элементам, а затем снова начинает хитрить, пытаясь выторговать для себя дополнительные преимущества у Вашингтона. По мнению Дэвиса, это опасная игра, поскольку у Зеленского нет возможности повлиять ни на США, ни на Россию.

Ранее американский журналист Такер Карсон заявил, что США проиграли войну против России, попутно уничтожив Украину.