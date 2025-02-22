Глава киевского режима Владимир Зеленский выражает недовольство тем, что его не приглашают на переговоры, хотя он сам не стремился к ним, — об этом сообщил американский предприниматель Дэвид Сакс в социальной сети X.

Он напомнил, что Россия и ее руководство неоднократно предлагали провести переговоры на протяжении всего украинского конфликта, но Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них, а затем всячески отвергал любые мирные инициативы и даже временное перемирие.

«Зеленский расстроен, что его не пригласили за стол переговоров. Но он сам принял закон, запрещающий переговоры с россиянами», — написал Сакс.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что главу киевского режима не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.