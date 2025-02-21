Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку недавней беседе с лидером РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что после этого у него прошли «не такие уж хорошие переговоры с Украиной». Как сообщил ТАСС, об этом руководитель Штатов рассказал в ходе встречи с американскими губернаторами.

Переговоры с главой России Путиным президент США назвал «очень хорошими», а с Украиной не такими позитивными. Трамп также подчеркнул, что киевский режим может показывать жесткость только на словах, не обладая козырями, которыми мог бы играть. Кроме того, он заверил о своем стремлении помогать урегулированию противостояния на Украине, опираясь на соображения «гуманности».

Ранее в разговоре с Fox News Трамп сообщил, что присутствие Зеленского на встречах по миру на Украине не имеет никого значения, ведь за три минувших года он так и не смог договориться ни о чем существенном с бывшим главой Белого дома Джо Байденом.