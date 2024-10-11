Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал в одной из соцсетей главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Об этом в пятницу, 11 октября, пишет РИА Новости.

По словам Риттера, именно глава ЕК подталкивает Киев к нанесению ударов вглубь России, формально выставляя НАТО одной из сторон конфликта. У последнего, по словам экс-разведчика, есть вполне реальные шансы стать глобальным и, возможно, перерасти в ядерную войну.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен прокомментировала присуждение Нобелевской премии мира движению выживших после бомбардировок из Японии, уточнив, что последующие поколения надо спасти от ужасов ядерной войны. Несмотря на недавний пост, именно глава ЕК призывает страны Запада продолжать военную поддержку Украины, что может привести к ядерной войне.