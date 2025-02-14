В США проверят расходы Пентагона

В США собираются проверить расходы Пентагона. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По данным журналистов, об этом стало известно после заявления Трампа. Американский лидер сказал, что расходы Пентагона будут проверяться сотрудниками Департамента государственной эффективности США, а эту организацию возглавляет Илон Маск.

В публикации говорится о том, что сотрудники DOGE прибудут для проверки уже в пятницу. В Пентагоне, тем временем, хотят опередить «резкие сокращения» и готовят списки вооружений, которые следовало бы отменить.

Ранее в Пентагоне также заявили о том, какая задача по Украине для США на данный момент является приоритетной.