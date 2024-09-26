В США резко отреагировали на обновление ядерной доктрины России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с Reuters прокомментировал планы России изменить ядерную доктрину. По словам политика, информация заставляет напрячься, а шаг со стороны Москвы выглядит «безответственно».

В США назвали решение России двумя словами: «несвоевременное» и «безответственное». В Госдепе посчитали, что во время проведения важного мероприятия по обсуждению кризисов заявления России неуместны.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения кризисов», — отметил госсекретарь.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о внесении изменений в российскую ядерную доктрину. Он отмечал, что неядерные страны, участвующие в атаке территории РФ, будут приравниваться к соучастникам. Также глава государства отметил, что в случае массированного удара по РФ страна может рассмотреть ядерный удар.

Ранее сообщалось, что политолог Светов допустил применение Россией ядерного оружия.