В США выступают за нанесение ударов по ядерным объектам Ирана, сообщили СМИ

Газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что в США выступают за нанесение ударов по объектам в Иране.

По данным журналистов, за нанесение ударов по иранским объектам, где Тегеран, как предполагается, может разрабатывать ядерное оружие, выступают госсекретарь Штатов Марко Рубио, а также помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Журналисты отмечают, что в окружении Трампа до сих пор спорят о политике в отношении Ирана, и лидер США настроен на взаимодействие с Тегераном, но точный результат, к которому стремится президент Америки, пока неясен.

Напомним, что ранее стало известно о том, что ВСУ попытались сорвать поставки грузов в Иран атакой морского порта в Астраханской области.