Бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил , что Владимир Зеленский может уйти с поста президента после того, как в США начнет руководство избранный президент Дональд Трамп.

Шаффер отметил, что дни Зеленского на посту сочтены, поскольку он потерял свой блеск, а дальнейшая финансовая поддержка от международных партнеров маловероятна.

По словам эксперта, значительные ресурсы для Украины поступали в основном от администрации Джо Байдена, тогда как Европейский Союз не способен обеспечить такие же объемы финансирования.

Шаффер полагает, что как только американская поддержка иссякнет, Зеленскому также не останется ничего другого, как покинуть свой пост.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены в связи с военным положением и общими мобилизациями.

Сам Зеленский выразил мнение, что в текущих обстоятельствах проведение выборов является «несвоевременным».

Ранее эксперт из Британии Александр Меркурис заявлял, что украинские военные специально ограждают своего президента Зеленского от объективной информации, чтобы убрать его с этой должности.

Кроме того, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что из-за организованных репрессий Владимиром Зеленским внутри Украины, он усложняет себе пути отхода из страны в случае надобности.