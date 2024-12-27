В США заявили о возможной причастности России к авиакатастрофе в Актау

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе специального брифинга заявил, что якобы существуют «первичные признаки» того, что борт Azerbaijan Airlines (AZAL) рейса Баку-Грозный мог быть сбит российскими ПВО. Об этом пишет РИА Новости.

Джон Кирби предположил, что внешнее воздействие на пассажирский самолет AZAL могли оказать российские средства противовоздушной обороны. Он указал, что якобы «существуют первичные признаки», которые подтверждают его версию. Однако каких-то прямых доказательств Кирби не привел.

«Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО», — сказал Кирби в ходе специального брифинга.

Ранее министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines, рухнувший в Актау, мог потерпеть катастрофу из-за внешнего воздействия. На фоне этого заявления AZAL приостановила полеты в ряд городов России.

В России отреагировали на беспочвенные обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил азербайджанской стороне, что до окончания расследования Кремль не собирается давать оценку происходящему.

Напомним, что судно с 62 пассажирами и пятью членами экипажа рухнуло на западе Казахстана 25 декабря. Выжили 29 человек, включая девять россиян из 16-ти.

Ранее сообщалось, что власти Чечни объявили траурный день из-за авиакатастрофы под Актау.