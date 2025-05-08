В США заявили о выпуске в мае 2025 года новейшей ядерной бомбы

В мае 2025 года США планируют выпустить первые образцы новейшей термоядерной бомбы B61-13. Об этом сообщила Тереза Роббинс, исполняющая обязанности руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США. Ее цитирует РИА Новости.

В мае, то есть почти на год раньше намеченного срока, ожидается появление первого серийного образца B61 в модификации 13, как сообщила Роббинс.

«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61-13 позже в этом месяце», — сказала чиновница на прошедших накануне слушаниях в Конгрессе.

В конце 2023 года было принято решение о разработке и производстве нового вида вооружений. Начало производства было запланировано на весну 2026 года.

Бомбы B61-13 предназначены для оснащения современных истребителей и бомбардировщика B-21, которые находятся на вооружении Соединенных Штатов.

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