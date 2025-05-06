Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в разговоре с Fox News заявил, что Украина строит планы по заморозке конфликта и созданию демилитаризованной зоны.

Келлог заявил, что Киев может отозвать ВСУ на 15 км, потребовав того же от российской армии. Таким образом Украина создаст демилитаризованную зону на 30 км, «за которой можно следить». Американский чиновник считает, что это станет шагом к заморозке конфликта.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим линиям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог.

Напомним, что Россия объявила перемирие на время майских выходных и ключевого празднования 80-летия Победы. Действовать мирный режим будет до полуночи с 10 на 11 мая. Однако в Киеве эту идею отвергли. Более того, лидер киевского режима заявил, что не может гарантировать безопасность для мировых лидеров. Его заявление подвергли критике, в том числе в МИД России.

В Кремле пояснили, при каком условии будет работать праздничное перемирие в мае.