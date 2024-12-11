Американский журналист и обозреватель Скотт Хортон в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung высказал мнение о том, что восток Украины окончательно утрачен для Киева.

По словам эксперта, восточные территории Украины фактически потеряны для Киева безвозвратно и США это де-факто признает. Анализируя геополитическую обстановку, Хортон подчеркнул, что США не смогут эффективно противостоять России без прямого военного вмешательства, что неминуемо повлечет за собой риск ядерной эскалации.

Принципиальным моментом стала оценка перспектив военных действий. Хортон указал, что президент Украины Владимир Зеленский вынужден признать необходимость территориальных уступок. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, какие именно области будут затронуты и какие границы установит российская сторона.

Эксперт предположил, что российский лидер Владимир Путин может самостоятельно определить новые территориальные рубежи, фактически имея неограниченные возможности для маневра в текущей военной ситуации.

Аналитик подчеркнул критическую реальность происходящего: США не готовы рисковать втягиванием собственных военнослужащих в прямое противостояние, что существенно осложняет положение Украины.

Ранее стало известно о том, что советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам.