В США жестко ответили Трампу на угрозы в адрес России

Президент США Дональд Трамп, в отличие от администрации Джо Байдена, не располагает значительными рычагами влияния на Москву и Киев, пишет американская газета The Hill.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth сделал неоднозначное заявление, подчеркнув, что Россия должна завершить конфликт на Украине. Он отметил, что не хочет вредить РФ при проблемах в экономике. Он также пригрозил Москве введением новых санкций и пошлин на российский экспорт в США.

«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — считают авторы материала.

На заявление Трампа отреагировали в Государственной думе РФ. Так, по словам депутата от крымского парламента Михаила Шеремета, разговаривать с Россией на языке силы недопустимо.

Депутат ГД Леонид Ивлев также отметил, что Трамп выбрал «ошибочную стратегию» по отношению к России, делая такие резкие заявления.