В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции и делегации РФ
ТАСС: в Стамбуле началась встреча главы МИД Турции с российской делегацией
Фото: [pxhere.com]
В Турции вечером четверга началась встреча главы турецкого МИД Хакана Фидана с делегацией из России на переговорах с Украиной. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, которое ссылается на собственные источники, встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией проходит в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Пока другие подробности встречи не приводятся.
Также уточняется, что встреча Фидана и делегации РФ началась без каких-либо заявлений для журналистов. Напомним: ранее стало известно, что переговоры России и Украины в Турции пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а 16 мая. Тем не менее, в Стамбуле местные жители вышли к предполагаемому месту переговоров, чтобы стать свидетелями истории.