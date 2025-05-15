В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции и делегации РФ

В Турции вечером четверга началась встреча главы турецкого МИД Хакана Фидана с делегацией из России на переговорах с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, которое ссылается на собственные источники, встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией проходит в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Пока другие подробности встречи не приводятся.

Также уточняется, что встреча Фидана и делегации РФ началась без каких-либо заявлений для журналистов. Напомним: ранее стало известно, что переговоры России и Украины в Турции пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а 16 мая. Тем не менее, в Стамбуле местные жители вышли к предполагаемому месту переговоров, чтобы стать свидетелями истории.