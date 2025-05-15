Жители Стамбула пришли к месту переговоров России и Украины

К месту переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле, а точнее — президентскому офису (именно там было анонсировано проведение переговоров) пришли местные жители. Об этом пишет РИА Новости вечером в четверг.

По данным издания, местные жители рассказывают, что знали о том, что будет происходить в четверг 15 мая, поэтому и пришли к президентскому офису, чтобы «оказаться в гуще событий и стать свидетелями истории».

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин инициировал возобновление прямых переговоров с Украиной и предложил провести их без каких-либо предварительных условий 15 мая. Только позже стало известно, что переговорный процесс состоится днем позже, то есть в пятницу, 16 мая.